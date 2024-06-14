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«Многим это неизвестно». Иванов раскрыл число стран, легионеры из которых играли в ЕЛ

«Многим это неизвестно». Иванов раскрыл число стран, легионеры из которых играли в ЕЛ
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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился мнением о прогрессе турнира.

«Если говорить об итогах, то за 15 лет, я считаю, прогресс достигнут. Это было видно даже на видеороликах, когда показывали первый чемпионат лиги и последний. Картинка совершенно другая. Всё изменилось в качестве. Другие арены даже. Это говорит о том, что прогресс налицо. И ещё одна цифра, которая многим неизвестна. За 15 лет существования лиги в ней играли спортсмены из 59 стран. Это говорит о том, что лига известна в мире и пользуется, по крайней мере, среди профессионалов, хорошей репутацией», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

Ранее стало известно, что Сергей Кущенко и Илона Корстин переизбраны на свои должности в Единой лиге.

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