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Сергей Иванов объяснил, почему «Руна» и «Минск» не сыграют в новом сезоне Единой лиги

Сергей Иванов объяснил, почему «Руна» и «Минск» не сыграют в новом сезоне Единой лиги
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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов дал комментарий по поводу неучастия «Руны» и «Минска» в новом сезоне турнира. Сегодня, 14 июня, это было подтверждено официально.

«Минск» покинул нашу лигу по чисто спортивным причинам. Очень жаль, потому что с самого начала существования лиги «Минск» был участником. Правда, есть такая особенность у клуба «Минск». Он назывался раньше «Цмоки Минск», а теперь – просто «Минск». Минск никогда не выходил в плей-офф. В отличие от ряда других зарубежных клубов. Не получилось, потому что не хватает бюджета. Я даже не знаю конкретную сумму бюджета Минска, но он явно недостаточен.

Поэтому «Минск» сам обратился с просьбой исключить его из состава участников лиги ВТБ, но с одним очень важным условием. В Молодёжной лиге ВТБ, которая является неотъемлемой частью всей лиги, команда из Беларуси будет продолжать играть. Что касается «Руны», ну, если по-простому сказать, «Руна» не потянула. Не потянула прежде всего с точки зрения финансов. У неё задолженность, долги перед игроками», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

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