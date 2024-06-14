Сергей Кущенко объяснил сложности команд Суперлиги при попытке войти в ЕЛ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос по поводу сложностей, с которыми сталкиваются команды Суперлиги в попытке подняться в Единую лигу.

«Ну, он достаточно высок. Я имею в виду высокий уровень регламентных пунктов, которые необходимо выполнить. И, поймите, их завысили не просто так. Вот посмотрите, какие фамилии игроков из сборной Франции, из сборных Северной Македонии, из сборной Италии и других стран.

Клубы, которые уходят… они уходят от большого желания сыграть. Как «Руна» – не утянула свои возможности. «Минск», который просто 15 лет с нами, но не сложилось внутри с управлением, хотя у них прекрасная арена, у них прекрасный город, структура, аэропорт, ну всё для того, чтобы играть. Будем вместе работать для того, чтобы «Минск» на следующий сезон вернулся. У нас есть предложения от других стран. Мы пока их не озвучим, но они уже к нам приезжали, посмотрели наш уровень соревнований. Они были на финале в ЦСКА.

Они были на финале в Казани и говорят, ну, ребят, для этого нужно приготовиться. Они хотели уже сейчас зайти.

Суперлига. Значит, в Суперлиге, заметьте, мы за последние несколько сезонов приняли большое количество команд: МБА, «Самара», «Руна», «Уралмаш». Сейчас претендовал Владивосток. «Парма» на первом этапе тоже была командой Суперлиги.

Все эти команды дотягивали уровень. Игроки, которые сначала в Суперлиге гоняли, говорят, что это резкое отличие. То есть если мы претендуем на качественное европейское соревнование, нам нужен этот уровень. И этот уровень не очень просто сохранить клубам, которые поднимаются из Суперлиги.

Их можно по одному отсечь. Есть ли у кого-то арена? Есть команды, которые играют с балконами. Представляете? Поэтому мы рады всем, как Сергей Борисович сказал», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.