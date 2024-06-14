Сергей Кущенко высказался о регламенте ЕЛ в контексте возможного возвращения в еврокубки

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос о требованиях регламента Единой лиги к потенциальным новичкам.

«Тот факт, что требования не меняются, означает ли, что в ближайшее время мы можем вернуться на европейскую арену? К этому возвращению клубы готовы. Это ещё одна составляющая того, что уровень баскетбола мы держим на качественном уровне, чтобы он не падал ниже. Всё-таки в каждом виде спорта свой уровень. Если у нас хоккей мирового масштаба, то легионеров нужно минимально. А в России нет такого уровня подготовки баскетболистов и талантливых баскетболистов. Хотя они у нас рождаются: Швед, Кириленко, Моня, Хряпа.

Это такие единичные звёзды, талантливые. А система подготовки… вот сейчас Андрей Геннадьевич там много работает над этим. Стали отправлять талантливых ребят в мировые академии. И это мировой тренд. Это то, что надо было делать уже давно. Тогда они будут возвращаться более подготовленными. Ведь нет никакой очереди из российских игроков в наши клубы. Искусственно давать им время… Подождите, а спонсоры? Они скажут: «Я плачу вам за хороший высокий баскетбол, а вы мне развиваете молодёжь и при этом проигрываете».

Вот очень хорошая модель в «Локомотиве», где они подпускают молодёжь, которая уже готова. И прямо игровое время дают ребятам, у них самый крутой проект. Искать чёрную кошку в тёмной комнате не надо. Вот пример «Самара». Они по всем параметрам проходили, кроме арены. И они реально дождались, когда арена запустится. И сейчас очень стабильно выступают на высоком уровне», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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