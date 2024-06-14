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Майк Джеймс продлил контракт с «Монако»

Майк Джеймс продлил контракт с «Монако»
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33-летний американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс продлил контракт с командой. Об этом информирует пресс-служба монегасков. Новое соглашение рассчитано на три года. По сведениям BeBasket, в рамках нового контракта Джеймс получит $ 9 млн.

Напомним, Майка признали самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона Евролиги. В прошедшем сезоне американец демонстрировал следующие средние статистические показатели: игрок набирал 17,9 очка, реализуя 37,2% трёхочковых бросков, а также совершал 4,1 подбора и отдавал 5,1 передачи. Кроме того, Джеймс в сезоне-2023/2024 стал лучшим бомбардиром Евролиги.

В «Монако» Джеймс выступает с 2021 года. Ранее он играл за московский ЦСКА.

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«Фенербахче» в ОТ победил «Монако» в пятом матче 1/4 Евролиги:

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