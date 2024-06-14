«Локомотив-Кубань» сохранил в составе американца Патрика Миллера

«Локомотив-Кубань» сохранил в составе американского легионера Патрика Миллера. Краснодарская команда активировала опцию продления в контракте защитника.

Игрок присоединился к краснодарскому клубу во время второго этапа чемпионата и провёл в его составе 17 матчей. За это время Патрик демонстрировал следующие статистические показатели в среднем за встречу: 11,9 очка и 2,2 подбора за 21 минуту игрового времени.

«Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги в полуфинале уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за бронзовые медали проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга (1-3 в серии).

Ранее Единая лига назвала состав участников следующего сезона соревнований.

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