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«Барселона» объявила имя нового главного тренера

«Барселона» объявила имя нового главного тренера
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55-летний специалист Жоан Пеньярройя стал главным тренером «Барселоны». Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба.

Фото: FCBbasket

В минувшем сезоне Пеньярройя возглавлял «Басконию». «Барселона» завершила регулярный чемпионат Евролиги прошедшего сезона с 22 победами и 12 поражениями и вылетела в первой стадии плей-офф, уступив греческому «Олимпиакосу» (2-3 в серии).

Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривали варианты с назначением Яки Лаковича, Димитриса Итудиса и Хавьера Паскуаля, но от всех отказались по разным причинам. Что касается Паскуаля, то, по данным Mundo Deportivo, стороны не смогли договориться по финансовым условиям контракта.

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«Олимпиакос» обыграл «Барселону» в решающем матче 1/4 Евролиги:

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