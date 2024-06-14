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В Минобрнауки РФ прокомментировали расширение сотрудничества МАИ и ПБК МБА

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова прокомментировала переименование мужского ПБК МБА в МБА-МАИ. Ранее об этом стало известно по итогам Совета Единой лиги ВТБ.

«Уверена, участие команды МБА-МАИ в чемпионате Единой лиги ВТБ станет новым этапом развития студенческого и молодёжного спорта в нашей стране. Желаю ребятам удачи! Минобрнауки всецело поддерживает инициативы, которые способствуют занятию спортом молодёжью и студентами. Обеспечить молодёжи комфортные условия и систему мотивации — наша важнейшая задача», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сотрудничество ПБК МБА и Московского авиационного института началось в прошлом сезоне. Сначала в структуре появилась команда МАИ-МБА 3х3, затем была переименована команда из Суперлиги.

Игроки системы МБА учатся в МАИ, выступают за студенческие команды института. Также баскетбольный клуб и образовательное учреждение проводят совместные турниры.