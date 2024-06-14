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«Осталось незавершённое дело». Патрик Миллер — о предстоящем сезоне Единой лиги

«Осталось незавершённое дело». Патрик Миллер — о предстоящем сезоне Единой лиги
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Американский защитник Патрик Миллер дал комментарий по поводу продления соглашения с «Локомотивом-Кубань». Ранее стало известно, что краснодарский клуб активировал опцию продления в соглашении игрока.

«Рад продолжить сотрудничество с клубом. Что важно — впереди полноценный сезон, и я смогу продемонстрировать всё, на что способен в Единой лиге ВТБ, чтобы помочь нашей команде. Я связываю большие надежды с предстоящим чемпионатом, ведь у нас осталось незавершённое дело — мы были так близки к финалу, и я уверен, что на следующий год команде по силам шагнуть выше», — приводит слова Миллера пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги в полуфинале уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за бронзовые медали проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга (1-3 в серии).

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