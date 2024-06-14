Илона Корстин высказалась о регламенте Единой лиги на сезон-2024/2025

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин дала комментарий по поводу переизбрания на свою должность, а также высказалась о регламенте турнира для следующего сезона.

«Хочу поблагодарить Сергея Борисовича, Совет лиги и клубы за оказанное доверие. Сегодня мы отчитывались за предыдущий четырёхлетний период. По всем статьям идёт увеличение: болельщики, охват в социальных сетях, количество зрителей на матчах и трансляциях. Видно, что лига растёт, и это очень приятно. Надеюсь, в следующие четыре года мы будем продолжать развиваться в том же ритме и том же темпе, и лига будет продолжать развиваться.

В следующем году у нас будет 12 команд, и мы не хотели уменьшать количество матчей. Мы делаем четыре круга. То есть с каждой командой участники лиги сыграют два раза дома и дважды — на выезде. Плей-ин остаётся. Обязательно. Мы поняли, что это формат интересен и клубам, и болельщикам. Он увеличивает количество матчей для команд нижней шестёрки и привлекает внимание к этой части чемпионата, а также даёт шанс для команд на попадание в плей-офф», — передаёт слова Корстин корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.