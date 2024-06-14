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«Монако» поддел «Олимпиакос» после нового контракта с Майком Джеймсом

«Монако» поддел «Олимпиакос» после нового контракта с Майком Джеймсом
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Пресс-служба «Монако» потроллила греческий клуб «Олимпиакос» после заключения нового соглашения с американским разыгрывающим Майком Джеймсом. Ранее в СМИ сообщалось, что монегаскам якобы не удалось договориться с Джеймсом о новом контракте и баскетболист отправится в «Олимпиакос».

Фото: Социальные сети «Монако»

Чуть позже пресс-служба «Монако» публикацию удалила.

В прошедшем сезоне американец демонстрировал следующие средние статистические показатели в Евролиге: игрок набирал 17,9 очка, реализуя 37,2% трёхочковых бросков, а также совершал 4,1 подбора и отдавал 5,1 передачи. Был признан самым ценным игроком (MVP). В настоящий момент Майку 33 года.

«Фенербахче» в ОТ победил «Монако» в пятом матче 1/4 финала Евролиги:

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