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Источник: разыгрывающий «Партизана» Огнен Ярамаз перейдёт в ЦСКА

Источник: разыгрывающий «Партизана» Огнен Ярамаз перейдёт в ЦСКА
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Разыгрывающий «Партизана» Огнен Ярамаз перейдёт в ЦСКА, соглашение подписано, сообщает инсайдер Маттео Андреани. В минувшем сезоне Евролиги Ярамаз в среднем набирал 3,2 очка и 1,5 передачи, проводя на паркете по 12 минут.

28-летний сербский баскетболист начал свою профессиональную карьеру с 2013 года в клубе «Мега». В 2017 году Ярамаз был задрафтован под 58-м номером «Нью-Йорк Никс». Разгрывающий принял участие в Летней лиге, но в НБА так и не попал.

Затем он поиграл сезон в «Сан-Пабло Бургосе», после чего впервые оказался в «Партизане». В 2021 году Огнен перешёл в «Баварию», где отыграл два сезона, после чего вернулся в белградский клуб.

Ярамаз является трёхкратным победителем Кубка Сербии.

Баскетбольный тренер упал на паркет во время матча:

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