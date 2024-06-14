Basket News: лидер «Партизана» Кевин Пантер заключил соглашение с «Барселоной»

Лидер «Партизана» Кевин Пантер достиг соглашения о переходе в «Барселону», сообщает Basket News. Игрок мог оказаться в каталонской команде ещё прошлым летом, но в последний момент решил остаться в Белграде.

В минувшем сезоне Евролиги Пантер в среднем набирал 15 очков, 2,6 подбора и 1,1 перехвата за 29 минут на паркете, а также попал во вторую символическую команду турнира. Кевин впервые окажется в испанском чемпионате, перейдя в «Барсу».

Профессиональная карьера уроженца Нью-Йорка началась в 2016 году, после того как ни одна из команд НБА не выбрала его на драфте. Он играл за такие клубы, как «Лаврио», «Антверпен», «Роса», АЕК, «Виртус», «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и «Олимпия». С 2021 года Кевин выступает за «Партизан».

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