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«Я был в шоке, когда он мне написал». Дэн Хёрли рассказал о переписке с Леброном Джеймсом

«Я был в шоке, когда он мне написал». Дэн Хёрли рассказал о переписке с Леброном Джеймсом
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Главный тренер «Коннектикута» Дэн Хёрли рассказал о личной переписке с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Напомним, Хёрли рассматривался как главный кандидат на должность наставника «озёрников», но специалист решил остаться работать на студенческом уровне.

«Мы с Леброном немного переписывались. У нас были захватывающие обсуждения баскетбола с ним недавно. Также он мне сказал, что поддержит меня, если я стану тренером «Лейкерс». Просто вдумайтесь в это, я очень удивился его словам.

Когда я решил остаться в «Коннектикуте», мы всё равно продолжили общение. В общем, я был в шоке, что он мне вообще написал», — заявил Хёрли на шоу The HERD.

Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой:

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