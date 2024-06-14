Источник: игрок «Реала» Хезонья заключил контракт с «Барселоной»

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Игрок мадридского «Реала» Марио Хезонья заключил соглашение с «Барселоной», сообщает инсайдер Маттео Андреани. Официального подтверждения от клубов пока не последовало.

Андреани сообщает, что контракт был заключён длительностью на три года, Марио будет получать порядка € 3 млн.

В минувшем сезоне Евролиги Марио принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 14 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,8 передачи. В играх «Финала четырёх» Хезонья продемонстрировал следующие средние статистические показатели: 10 очков, семь подборов и одна результативная передача.

Хезонья имеет пятилетний опыт выступления в НБА за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги:

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