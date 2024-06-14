Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал пять лучших игроков из своей эры в НБА.

«Сложный вопрос. Можно ли сюда ставить Коби Брайанта и Тима Данкана, с которыми я пересекался в начале карьеры? Но давайте без них. Леброн, Дюрант, Кавай… Всегда, когда делаешь такие списки, то кто-то важный не попадёт в него. Дальше… ну, конечно, я сам. А пятым будет… ох, я выбираю между четырьмя баскетболистами, постараюсь дать точный ответ. Это очень сложно. Скажу, что Джеймс Харден», — заявил Карри на подкасте Heat Check.

Карри был задрафтован в 2009 году под седьмым номером «Голден Стэйт Уорриорз». Именно с этой командой, где он остаётся до сих пор, он выиграл четыре чемпионства и два MVP.

Встреча Стефена Карри и Монты Эллиса перед матчем «Голден Стэйт»: