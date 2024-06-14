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Дэн Хёрли: предложение «Лейкерс» было крайне заманчивым

Дэн Хёрли: предложение «Лейкерс» было крайне заманчивым
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Тренер «Коннектикута» Дэн Хёрли рассказал, как отреагировал на предложение стать наставником «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Предложение «Лейкерс» было крайне заманчивым. Их руководители вели себя наилучшим образом. Это была возможность, которая выпадает раз в жизни. Быть тренером одной из самых прославленных франшиз в американском спорте. Это была возможность познакомиться с совершенно потрясающими людьми, коими являются Роб Пелинка и Джини Басс. Но, в конце концов, было слишком много причин, чтобы остаться в «Коннектикуте»», — сказал Хёрли в эфире телеканала SNY.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Университета Коннектикут Дэн Хёрли отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», по которому ему предлагали шестилетний контракт с клубом на сумму порядка $ 70 млн.

«Лейкерс» и «Даллас» почтили память погибшего тренера «Уорриорз»:

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