Дэн Хёрли: предложение «Лейкерс» было крайне заманчивым

Тренер «Коннектикута» Дэн Хёрли рассказал, как отреагировал на предложение стать наставником «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Предложение «Лейкерс» было крайне заманчивым. Их руководители вели себя наилучшим образом. Это была возможность, которая выпадает раз в жизни. Быть тренером одной из самых прославленных франшиз в американском спорте. Это была возможность познакомиться с совершенно потрясающими людьми, коими являются Роб Пелинка и Джини Басс. Но, в конце концов, было слишком много причин, чтобы остаться в «Коннектикуте»», — сказал Хёрли в эфире телеканала SNY.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Университета Коннектикут Дэн Хёрли отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», по которому ему предлагали шестилетний контракт с клубом на сумму порядка $ 70 млн.

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