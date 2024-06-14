Иван Лазарев покинул УНИКС по истечении контракта

Российский центровой Иван Лазарев покинул УНИКС, сообщает пресс-служба клуба. В минувшем сезоне Лазарев принял участие в семи матчах команды.

33-летний баскетболист играет на профессиональном уровне с 2009 года. Первые три года своей карьеры Иван провёл в московском «Динамо», после чего перебрался в «Триумф» из Люберец. В середине 2010-х Иван достиг пика своей карьеры и поиграл за такие команды, как «Зенит» и ЦСКА. Будучи игроком армейцев, россиянин стал победителем Евролиги 2016 года, а также двукратным чемпионом Единой лиги.

Третий титул Единой лиги Лазарев оформил уже в составе УНИКСа в прошлом сезоне, куда он перешёл из «Самары». Иван также имеет опыт выступления за МБА, «Парму» и «Руну».

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: