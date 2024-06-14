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Eurohoops: Пантер хочет остаться в «Партизане», несмотря на предложение от «Барселоны»

Eurohoops: Пантер хочет остаться в «Партизане», несмотря на предложение от «Барселоны»
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Лидер «Партизана» Кевин Пантер надеется продлить соглашение с сербским клубом, несмотря на наличие предложения от «Барселоны», сообщает Eurohoops.

В минувшем сезоне Евролиги Пантер в среднем набирал 15 очков, 2,6 подбора и 1,1 перехвата за 29 минут на паркете, а также попал во вторую символическую команду турнира. Кевин впервые окажется в испанском чемпионате, перейдя в «Барсу».

Профессиональная карьера уроженца Нью-Йорка началась в 2016 году, после того как ни одна из команд НБА не выбрала его на драфте. Он играл за такие клубы, как «Лаврио», «Антверпен», «Роса», АЕК, «Виртус», «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и «Олимпия». С 2021 года Кевин выступает за «Партизан».

«Црвена Звезда» в драматичной концовке победила «Партизан»:

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