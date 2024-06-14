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Александр Стуленков останется в УНИКСе ещё на один год

Александр Стуленков останется в УНИКСе ещё на один год
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Российский баскетболист УНИКСа Александр Стуленков продлил соглашение с командой на следующий сезон, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний игрок принял участие в 37 матчах минувшего сезона.

«Очень рад продолжить сотрудничество с УНИКСом. В первую очередь благодарю руководство клуба во главе с президентом Евгением Борисовичем Богачёвым за оказанное доверие. Отдельное спасибо тренерскому штабу за возможность продолжить свой профессиональный путь в клубе, который всегда борется за золотые медали.

Планирую приложить максимум усердия и сделать всё зависящее от меня на площадке, чтобы в предстоящем сезоне команда достигла цели и выиграла чемпионат Единой лиги ВТБ. Уверен, УНИКС будет первым!» — приводит слова Стуленкова пресс-служба клуба.

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