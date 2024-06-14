Док Риверс: Лиллард приехал в тренировочный лагерь не в форме

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс рассказал, что разыгрывающий команды Дэмьен Лиллард заявился на тренировочный лагерь перед началом текущего сезона не в форме.

«Я даже не знал, что Лиллард был обменян в «Милуоки» за два-три дня до старта тренировочного лагеря. Мы как-то раз ужинали, и он мне рассказал, что вообще не тренировался прошлым летом, потому что очень боялся травмироваться. Он понимал, что будет обменян.

Он честно признался, что не работал летом. Он сказал, что чуть-чуть работал над броском и иногда совершал пробежки. Он был искренний, и я его не ругал. Мы все любим его за его прямоту. Дэмьен сказал, что это была худшая форма за всё его время в НБА», — сказал Риверс на подкасте Билла Симмонса.

Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд: