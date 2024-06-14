Инсайдер: Везенков не собирается покидать НБА

Инсайдер Шон Каннингем рассказал о планах форварда «Сакраменто Кингз» Александара Везенкова.

«Хотя Саша Везенков по-прежнему расстроен отсутствием игрового времени в своём первом сезоне в НБА в «Сакраменто Кингз», мне рассказали несколько источников, что сообщения о его желании покинуть США неправдивы.

Мне также сказали, что «Кингз» хотят сохранить его, но есть и другие команды, заинтересованные в нём. В общем, он останется в «Сакраменто» либо в другой команде НБА, где ему готовы предложить больше времени», — сообщил Каннингем в социальной сети X (ранее Twitter).

По ходу регулярного сезона Везенков сыграл 42 матча, где в среднем проводил на паркете по 12 минут.

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