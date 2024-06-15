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«Иногда эмоции берут над тобой верх». Джейлен Брансон вступился за Луку Дончича

«Иногда эмоции берут над тобой верх». Джейлен Брансон вступился за Луку Дончича
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон встал на защиту своего бывшего партнёра по «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Напомним, словенца раскритиковали за его игру и поведение во время третьей игры финала с «Бостон Селтикс».

«Я бы сказал, что критики Дончича несправедливы по отношению к нему. В сезоне, да и в отдельной серии, происходит много всяких вещей, которых многие не видят и попросту не знают.

Это сложная ситуация. Баскетбол — это эмоциональная игра, финал — это то, ради чего все в этой лиге работают. Это же такая важная возможность. Иногда эмоции берут верх над тобой. Но люди всё равно хотят, чтобы игроки были всегда идеальными, хотят, чтобы ты набрал 40 очков и стал MVP финала», — приводит слова Брансона Bleacher Report.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе:

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