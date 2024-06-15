Игрок «Филадельфии» Кэмерон Пэйн был арестован за дачу ложных показаний

Баскетболист «Филадельфии Сиксерс» Кэмерон Пэйн был арестован вчера, 14 июня, в штате Аризона, сообщает TMZ. Сообщается, что причиной задержания стали ложные показания Пэйна, а также отказ предоставить личные документы полиции.

По данным департамента полиции Скоттсдейла, правоохранители были вызваны для расследования беспорядков около 2:44 утра, после чего столкнулись с Пэйном и ещё одним человеком.

Что именно произошло дальше, неизвестно. Полицейские не сообщили никаких подробностей, но, по словам представителей полиции, Пэйн был арестован на месте происшествия и помещён в камеру по обвинению в отказе предоставить настоящее имя и одному обвинению в ложном сообщении правоохранительным органам.

TMZ сообщает, что игрок был освобождён из-под стражи спустя некоторое время.

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