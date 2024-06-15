«Панатинаикос» стал чемпионом Греции, отыгравшись с 0:2 в серии с «Олимпиакосом»

14 июня на паркете Олимпийского крытого зала в Афинах состоялся решающий пятый матч финальной серии чемпионата Греции по баскетболу между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом».

Со счётом 87:82 победу одержал «Панатинаикос», который благодаря этому выиграл серию 3-2 (84:89, 86:92, 83:76, 88:85, 87:82) и завоевал чемпионское звание сезона-2023/2024.

Самым результативным игроком решающей чемпионской встречи стал Коста Слукас («Панатинаикос»), набравший 29 очков, также на его счету два подбора и один ассист. В составе «Олимпиакоса» лучшим был Алек Питерс, который набрал 21 очко при четырёх подборах и одной результативной передаче.

Отметим, что «Панатинаикос» стал чемпионом, уступая по ходу финальной серии со счётом 0-2 и выиграв после этого три матча подряд.