Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Панатинаикос — Олимпиакос, результат матча 14 июня 2024, счет 87:82, финал плей-офф чемпионата Греции 2023/2024

«Панатинаикос» стал чемпионом Греции, отыгравшись с 0:2 в серии с «Олимпиакосом»
Аудио-версия:
Комментарии

14 июня на паркете Олимпийского крытого зала в Афинах состоялся решающий пятый матч финальной серии чемпионата Греции по баскетболу между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом».

Со счётом 87:82 победу одержал «Панатинаикос», который благодаря этому выиграл серию 3-2 (84:89, 86:92, 83:76, 88:85, 87:82) и завоевал чемпионское звание сезона-2023/2024.

Самым результативным игроком решающей чемпионской встречи стал Коста Слукас («Панатинаикос»), набравший 29 очков, также на его счету два подбора и один ассист. В составе «Олимпиакоса» лучшим был Алек Питерс, который набрал 21 очко при четырёх подборах и одной результативной передаче.

Отметим, что «Панатинаикос» стал чемпионом, уступая по ходу финальной серии со счётом 0-2 и выиграв после этого три матча подряд.

Сейчас читают:
Тренер чемпионов Евролиги рвёт и мечет. На родине «Пао» — жёсткий судейский скандал Тренер чемпионов Евролиги рвёт и мечет. На родине «Пао» — жёсткий судейский скандал
В Греции очень весело. Владелец клуба Евролиги якобы угрожал властям и оскорблял судей В Греции очень весело. Владелец клуба Евролиги якобы угрожал властям и оскорблял судей
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android