Дончич показал второй результат в плей-офф НБА в истории «Далласа», опередив Новицки

В ночь с 14 на 15 июня мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе проходит четвёртый матч финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». После трёх первых встреч счёт в серии 3-0 в пользу «Бостона» (107:89, 105:98, 106:99). Первая четверть четвёртой игры завершилась со счётом 34:21 в пользу «Далласа».

Разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич по ходу первой четверти установил второй лучший результат в истории франшизы по количеству очков, набранных в одном сезоне плей-офф. Перед началом матча на счету Дончича в плей-офф сезона-2023/2024 было 578 очков, он занимал с этим показателем третью строчку в истории «Далласа», уступая только двум сезонам Дирка Новицки — 2010/2011 с 582 очками и 2005/2006 с 620 очками.

Набрав 13 очков в первой четверти, Дончич с 591 набранным очком опередил второй показатель Новицки и сам вышел на второе место, уступая только рекордному сезону немецкого баскетболиста.