Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дончич повторил достижение Карри и Маррея по результативности в половинах игр плей-офф НБА

Сейчас проходит четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». К третьей четверти в счёте ведёт «Даллас».

По ходу матча разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 27 очков и повторил достижение разыгрывающих «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и «Денвер Наггетс» Джамала Маррея по результативности в половинах игр плей-офф НБА. Игроки набрали более 25 очков в семи четвертях матчей плей-офф.

Лидером по данному показателю является форвард «Нью-Йорк Лейкерс» Леброн Джеймс — 21.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Дончич сыграл 20 матчей, в которых в среднем набирал 28,9 очка, совершал 9,6 подбора и отдавал 8,4 результативной передачи.

После первых трёх матчей серии «Бостон» ведёт со счётом 3-0.