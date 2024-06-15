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Дончич повторил достижение Карри и Маррея по результативности в половинах игр плей-офф НБА

Дончич повторил достижение Карри и Маррея по результативности в половинах игр плей-офф НБА
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Сейчас проходит четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». К третьей четверти в счёте ведёт «Даллас».

НБА - плей-офф . Финал. 4-й матч
15 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
4-я четверть
106 : 67
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Пауэлл, Грин, Лоусон, Хардуэй-младший, Ирвинг, Проспер, Гэффорд, Вашингтон, Клебер , Джонс, Дончич, Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Порзингис, Уайт, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Хозер, Корнет, Хорфорд, Спрингер, Михайлюк, Кета

По ходу матча разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 27 очков и повторил достижение разыгрывающих «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и «Денвер Наггетс» Джамала Маррея по результативности в половинах игр плей-офф НБА. Игроки набрали более 25 очков в семи четвертях матчей плей-офф.

Лидером по данному показателю является форвард «Нью-Йорк Лейкерс» Леброн Джеймс — 21.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Дончич сыграл 20 матчей, в которых в среднем набирал 28,9 очка, совершал 9,6 подбора и отдавал 8,4 результативной передачи.

После первых трёх матчей серии «Бостон» ведёт со счётом 3-0.

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