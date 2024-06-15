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«Даллас» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финала НБА и продолжает борьбу за чемпионство

«Даллас» обыграл «Бостон» в четвёртом матче финала НБА и продолжает борьбу за чемпионство
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Сегодня, 15 июня, в Далласе состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Хозяева одержали победу со счётом 122:84 и сократили отставание в серии (1-3).

НБА - плей-офф . Финал. 4-й матч
15 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 84
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 15, Лайвли - 11, Экзам - 10, Гэффорд - 7, Вашингтон - 6, Харди - 5, Клебер - 5, Джонс - 5, Грин - 3, Моррис - 3, Лоусон - 2, Пауэлл, Проспер
Бостон Селтикс: Тейтум - 15, Хозер - 14, Притчард - 11, Холидэй - 10, Браун - 10, Бриссетт - 7, Уайт - 6, Тиллман - 3, Хорфорд - 3, Михайлюк - 3, Кета - 2, Порзингис, Уолш, Корнет, Спрингер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету 29 очков, пять подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 21 очком, четырьмя подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 15 очков, совершил пять подборов и отдал три передачи. Другой лёгкий форвард Сэм Хозер отметился 14 очками и четырьмя подборами.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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