Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бостон» прервал победную серию в 35 дней, проиграв «Далласу» в четвёртом матче финала НБА

Сегодня, 15 июня, «Бостон Селтикс» проиграл «Даллас Маверикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 84:122.

Таким образом, «Бостон» прервал свою победную серию из 35 дней. Команда под руководством Джо Маззуллы проиграла впервые за 10 матчей. После четырёх сыгранных игр счёт финальной серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующая встреча состоится 17 июня в 3:30 мск.

На пути к финалу «Бостон» оказался сильнее «Майами Хит» (4-1), «Кливленд Кавальерс» (4-1) и «Индианы Пэйсерс» (4:0). По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял первое место в общей таблице НБА с 64 победами и 18 поражениями.

Последний раз «Бостон» становился чемпионом НБА в 2008 году, где в финале обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-2).