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«Бостон» прервал победную серию в 35 дней, проиграв «Далласу» в четвёртом матче финала НБА

«Бостон» прервал победную серию в 35 дней, проиграв «Далласу» в четвёртом матче финала НБА
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Сегодня, 15 июня, «Бостон Селтикс» проиграл «Даллас Маверикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 84:122.

НБА - плей-офф . Финал. 4-й матч
15 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 84
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 15, Лайвли - 11, Экзам - 10, Гэффорд - 7, Вашингтон - 6, Харди - 5, Клебер - 5, Джонс - 5, Грин - 3, Моррис - 3, Лоусон - 2, Пауэлл, Проспер
Бостон Селтикс: Тейтум - 15, Хозер - 14, Притчард - 11, Холидэй - 10, Браун - 10, Бриссетт - 7, Уайт - 6, Тиллман - 3, Хорфорд - 3, Михайлюк - 3, Кета - 2, Порзингис, Уолш, Корнет, Спрингер

Таким образом, «Бостон» прервал свою победную серию из 35 дней. Команда под руководством Джо Маззуллы проиграла впервые за 10 матчей. После четырёх сыгранных игр счёт финальной серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующая встреча состоится 17 июня в 3:30 мск.

На пути к финалу «Бостон» оказался сильнее «Майами Хит» (4-1), «Кливленд Кавальерс» (4-1) и «Индианы Пэйсерс» (4:0). По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял первое место в общей таблице НБА с 64 победами и 18 поражениями.

Последний раз «Бостон» становился чемпионом НБА в 2008 году, где в финале обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-2).

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