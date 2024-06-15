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«Даллас» создал самое большое преимущество по ходу матча в финале НБА за последние 50 лет

Сегодня, 15 июня, «Бостон Селтикс» проиграл «Даллас Маверикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 84:122.

По ходу матча преимущество «Далласа» над «Бостоном» насчитывало 48 очков, что является самым большим отрывом в финале НБА за последние 50 лет.

После четырёх сыгранных матчей счёт финальной серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующая встреча состоится 17 июня в 3:30 мск.

На пути к финалу «Бостон» оказался сильнее «Майами Хит» (4-1), «Кливленд Кавальерс» (4-1) и «Индианы Пэйсерс» (4:0). «Даллас» в своей сетке обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1).

Действующим чемпионом НБА является «Денвер Наггетс», который в финале победил «Майами Хит» (4-1).