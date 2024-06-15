Победа «Далласа» над «Бостоном» вошла в тройку самых крупных за всю историю финалов НБА
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Сегодня, 15 июня, «Даллас Маверикс» обыграл «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 122:84.
НБА - плей-офф . Финал. 4-й матч
15 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 84
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 15, Лайвли - 11, Экзам - 10, Гэффорд - 7, Вашингтон - 6, Харди - 5, Клебер - 5, Джонс - 5, Грин - 3, Моррис - 3, Лоусон - 2, Пауэлл, Проспер
Бостон Селтикс: Тейтум - 15, Хозер - 14, Притчард - 11, Холидэй - 10, Браун - 10, Бриссетт - 7, Уайт - 6, Тиллман - 3, Хорфорд - 3, Михайлюк - 3, Кета - 2, Порзингис, Уолш, Корнет, Спрингер
Таким образом, победа «Далласа» вошла в тройку самых крупных в финалах НБА (+38) очков.
Второе место занимает матч «Бостона» и «Лос-Анджелес Лейкерс» 2008 года, где «кельты» победили с разницей в «+39» очков. Лидирует по данному показателю матч «Чикаго Буллз» и «Юты Джаз» 1998 года. В нём «быки» победили с рекордными +42 очками преимущества.
После четырёх сыгранных матчей счёт финальной серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующая встреча состоится 17 июня в 3:30 мск.
Действующим чемпионом НБА является «Денвер Наггетс», который в финале победил «Майами Хит» (4-1).
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