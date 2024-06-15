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Победа «Далласа» над «Бостоном» вошла в тройку самых крупных за всю историю финалов НБА

Сегодня, 15 июня, «Даллас Маверикс» обыграл «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 122:84.

Таким образом, победа «Далласа» вошла в тройку самых крупных в финалах НБА (+38) очков.

Второе место занимает матч «Бостона» и «Лос-Анджелес Лейкерс» 2008 года, где «кельты» победили с разницей в «+39» очков. Лидирует по данному показателю матч «Чикаго Буллз» и «Юты Джаз» 1998 года. В нём «быки» победили с рекордными +42 очками преимущества.

После четырёх сыгранных матчей счёт финальной серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующая встреча состоится 17 июня в 3:30 мск.

Действующим чемпионом НБА является «Денвер Наггетс», который в финале победил «Майами Хит» (4-1).