Главный тренер «Далласа» предсказал перед матчем победу своей команды над «Бостоном»
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд уверил игроков своей команды перед четвёртым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» в победе.
«Завтра мы едем в Бостон. Надеюсь, вы все собрались», — приводит слова Кидда Clutch Points в соцсети Х (ранее твиттер).
По итогу матч между командами завершился победой «Далласа» со счётом 122:84. После четырёх сыгранных игр счёт финальной серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующая встреча состоится 17 июня в 3:30 по мск.
НБА - плей-офф . Финал. 4-й матч
15 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 84
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 15, Лайвли - 11, Экзам - 10, Гэффорд - 7, Вашингтон - 6, Харди - 5, Клебер - 5, Джонс - 5, Грин - 3, Моррис - 3, Лоусон - 2, Пауэлл, Проспер
Бостон Селтикс: Тейтум - 15, Хозер - 14, Притчард - 11, Холидэй - 10, Браун - 10, Бриссетт - 7, Уайт - 6, Тиллман - 3, Хорфорд - 3, Михайлюк - 3, Кета - 2, Порзингис, Уолш, Корнет, Спрингер
На пути к финалу «Даллас» оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахому-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1).
Действующим чемпионом НБА является «Денвер Наггертс», который в финале победил «Майами Хит» (4-1).
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