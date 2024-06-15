Главный тренер «Далласа» предсказал перед матчем победу своей команды над «Бостоном»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд уверил игроков своей команды перед четвёртым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» в победе.

«Завтра мы едем в Бостон. Надеюсь, вы все собрались», — приводит слова Кидда Clutch Points в соцсети Х (ранее твиттер).

По итогу матч между командами завершился победой «Далласа» со счётом 122:84. После четырёх сыгранных игр счёт финальной серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующая встреча состоится 17 июня в 3:30 по мск.

На пути к финалу «Даллас» оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахому-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1).

Действующим чемпионом НБА является «Денвер Наггертс», который в финале победил «Майами Хит» (4-1).