Рамос и Новицки посетили четвёртый матч финала НБА между «Далласом» и «Бостоном»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос и бывший тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки посетили четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА «ковбоев» с «Бостон Селтикс».

Встреча между командами завершилась победой «Далласа» со счётом 122:84. После четырёх сыгранных встреч счёт финальной серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующая игра состоится 17 июня в 3:30 мск.

Фото: x.com/SportsCenter

На пути к финалу «Даллас» оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесоты Тимбервулвз» (4-1).

«Бостон» в своей сетке обыграл «Майами Хит» (4-1), «Кливленд Кавальерс» (4-1) и «Индиану Пэйсерс» (4:0). Действующим чемпионом НБА является «Денвер Наггетс», который в финале победил «Майами Хит» со счётом 4-1 в серии.