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Ice Cube объяснил, почему пригласил Кейтлин Кларк в BIG3

Ice Cube объяснил, почему пригласил Кейтлин Кларк в BIG3
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Известный рэпер и актёр О’Ши Джексон, более известный по прозвищу Ice Cube, прокомментировал своё предложение, которое сделал звезде студенческого баскетбола Кейтлин Кларк, которая сейчас выступает в женской НБА. Рэпер пригласил девушку в лигу в формате «3х3» BIG3. Сумма предложения составила $ 5 млн за 10 возможных игр.

«Я определённо сделал это искренне. Это значит больше, чем просто маркетинговый ход. Мы знали, что её приход в лигу поднимет к ней интерес. Это точно откроет возможности для многомиллионных контрактов со спонсорами. Все получат выгоду, если Кейтлин перейдёт в лигу. Сможет она играть на таком уровне или нет? Кто я такой, чтобы говорить, что не сможет. Нужно наблюдать за игрой и тем, что будет происходить дальше», — сказал Ice Cube в интервью для The Big Podcast.

Напомним, Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA. В мае Кейтлин в играх женской НБА набирала в среднем за матч 17,6 очка, делала 6,6 передачи и 5,1 подбора.

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