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Кевин Пангос покинул «Валенсию»

Кевин Пангос покинул «Валенсию»
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«Валенсия» приняла решение не продлевать контракт с канадским разыгрывающим Кевином Пангосом после сезона, который был омрачён травмами и ограниченным игровым временем, об этом сообщает пресс-служба команды. Баскетболист провёл 12 матчей за испанский клуб, в среднем набирая 1,9 очка и 2,3 передачи.

«Клуб хочет поблагодарить Харпера за его профессионализм, преданность делу и работу, которую он проделал, играя в джерси «Валенсии», и желает ему всего самого наилучшего — как в профессиональном, так и в личном плане», — сообщается в заявлении клуба.

Напомним, Кевин Пангос досрочно завершил сезон, так как получил разрыв мышцы задней поверхности бедра во время матча с «Андоррой». Российским болельщикам Кевин знаком по выступлению за «Зенит».

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