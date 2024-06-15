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Винс Хантер подвёл итоги сезона в «Зените»

Винс Хантер подвёл итоги сезона в «Зените»
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Центровой «Зенита» Винс Хантер оценил итоги сезона-2023/2024, по результатам которого команда заняла третье место в Единой лиге ВТБ.

«Это был неплохой сезон, но, как все уже отметили, нам не хватило чего-то. Мы можем винить в этом много вещей, но мы знаем, что происходит, знаем, как сложился сезон и как мы боролись. Играли друг за друга. Так что скажу так: мы не достигли наших целей, но это у меня был невероятный сезон, я наслаждался, играл с этими парнями и чувствую, что спрогрессировал. Мне комфортно в Санкт-Петербурге, нравится моя роль здесь. Всё круто.

Я бы просто хотел показать всем в этой лиге и даже, может, за её пределами, что я могу исполнять ту роль, которую мне дали в этом году. Я могу быть успешен в этой роли. Просто хочу доказать самому себе, что везде, где бы я ни играл, я стараюсь победить, стараюсь быть успешным, что я могу быть частью побеждающей команды», — приводит слова Хантера пресс-служба «Зенита».

Напомним, в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 88:77. Петербургский клуб выиграл серию со счётом 3-1 и занял третье место по итогам Единой лиги сезона-2023/2024.

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