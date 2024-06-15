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Александр Платунов подписал контракт с УНИКСом

Александр Платунов подписал контракт с УНИКСом
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Казанский клуб УНИКС подписал контракт с защитником Александром Платуновым. Александр заключил соглашение с командой по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Безусловно, я очень рад присоединиться к казанскому УНИКСу. Сделаю всё возможное, чтобы вместе с командой достичь максимального результата», — приводит слова Александра пресс-служба клуба.

С 2016 года Александр выступал за пермский клуб «Парма». В прошедшем сезоне он принял участие в 39 играх. В среднем за матч он набирал 8,0 очка, делал 1,8 подбора, 2,7 передачи, а также совершал 1,7 потери. Платунов является MVP «Финала четырёх» Кубка России – 2019.

Ранее стало известно, что Александр Стуленков продлил соглашение с УНИКСом на следующий сезон.

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