Александр Платунов подписал контракт с УНИКСом

Казанский клуб УНИКС подписал контракт с защитником Александром Платуновым. Александр заключил соглашение с командой по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Безусловно, я очень рад присоединиться к казанскому УНИКСу. Сделаю всё возможное, чтобы вместе с командой достичь максимального результата», — приводит слова Александра пресс-служба клуба.

С 2016 года Александр выступал за пермский клуб «Парма». В прошедшем сезоне он принял участие в 39 играх. В среднем за матч он набирал 8,0 очка, делал 1,8 подбора, 2,7 передачи, а также совершал 1,7 потери. Платунов является MVP «Финала четырёх» Кубка России – 2019.

Ранее стало известно, что Александр Стуленков продлил соглашение с УНИКСом на следующий сезон.