Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Нанн был арестован после ссоры с женой

Кендрик Нанн был арестован после ссоры с женой
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн был арестован всего через несколько часов после того, как его команда отпраздновала победу в чемпионате Греческой лиги.

Издание Eurohoops сообщает, что Кендрик Нанн был арестован и доставлен в местный полицейский участок Врилиссии, пригорода Афин, после словесной ссоры со своей женой.

Отмечается, что его супруга не хотела выдвигать обвинения против Нанна, но окружной прокурор попросил задержать игрока в соответствии с греческими законами. В конечном итоге Нанна отпустили, поскольку ему не было предъявлено никаких обвинений, и он лишь дал показания по поводу инцидента.

По информации Eurohoops, Кендрик Нанн уже покинул полицейский участок и отправился к стоматологу, чтобы вылечить три зуба, повреждённых в пятой игре финала Греческой лиги.

Материалы по теме
«Панатинаикос» стал чемпионом Греции, отыгравшись с 0:2 в серии с «Олимпиакосом»

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android