Кендрик Нанн был арестован после ссоры с женой

Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн был арестован всего через несколько часов после того, как его команда отпраздновала победу в чемпионате Греческой лиги.

Издание Eurohoops сообщает, что Кендрик Нанн был арестован и доставлен в местный полицейский участок Врилиссии, пригорода Афин, после словесной ссоры со своей женой.

Отмечается, что его супруга не хотела выдвигать обвинения против Нанна, но окружной прокурор попросил задержать игрока в соответствии с греческими законами. В конечном итоге Нанна отпустили, поскольку ему не было предъявлено никаких обвинений, и он лишь дал показания по поводу инцидента.

По информации Eurohoops, Кендрик Нанн уже покинул полицейский участок и отправился к стоматологу, чтобы вылечить три зуба, повреждённых в пятой игре финала Греческой лиги.

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