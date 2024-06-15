Лука Дончич позволил реализовать из-под себя только 2 броска из 11

В четвёртой игре финальной серии НБА разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич позволил игрокам «Бостон Селтикс» реализовать только 2 из 11 бросков (18,2%).

Напомним, сегодня, 15 июня, состоялся четвёртый матч финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». «Маверикс» одержали первую победу в серии со счётом 122:84. Она вошла в тройку самых крупных в финалах НБА (+38) очков.

Если Лука Дончич наберёт в пятом матче с «Бостон Селтикс» 30 очков, то сместит Дирка Новицки с первого места по количеству набранных очков в одном сезоне плей-офф в истории «Даллас Маверикс». На данный момент у Луки в активе 591 очко за текущий сезон плей-офф, а у Новицки — 620 очков за сезон плей-офф-2005/2006.

Пятая встреча между командами состоится 18 июня.