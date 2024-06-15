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Дана Уайт: когда «Бостон» победит, приглашу Джо Маззуллу на турнир UFC

Президент UFC Дана Уайт пообещал пригласить главного тренера «Бостон Селтикс» Джо Маззуллу на один из турниров, если его команда победит в финальной серии плей-офф НБА.

«После того как «Бостон» победит и завоюет титул, мы пригласим Джо Маззуллу и его супругу на наш турнир», − приводит слова Уайта Sports Business Journal.

Напомним, сегодня, 15 июня, состоялся четвёртый матч финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». «Маверикс» одержали первую победу в серии со счётом 122:84.

Пятая встреча между командами состоится 18 июня. Матч пройдёт в Бостоне, где «Селтикс» в случае победы станут чемпионами НБА этого сезона.

«Бостон» ведёт у «Далласа» со счётом 3-1 в серии до четырёх побед.