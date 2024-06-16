«Даллас» набрал больше очков в финале НБА, чем «Бостон»

«Даллас Маверикс» набрал в общей сложности 408 очков за первые четыре игры финальной серии НБА с «Бостон Селтикс». «Кельты», в свою очередь, имеют 402 очка на счету, но всё равно ведут в серии со счётом 3-1.

«Селтикс» выиграли первые три игры, но затем разгромно проиграли в четвёртой. Пятая игра финала состоится 18 июня в 3:30 мск. Игра пройдёт в Бостоне, у команды будет шанс выиграть чемпионство у себя дома.

Титул станет 18-м по счёту в истории франшизы, что позволит «Селтикс» опередить «Лос-Анджелес Лейкерс» и занять лидирующую позицию в НБА по количеству чемпионств.

В последний раз «Бостон» выиграл чемпионство в 2008 году, обыграв в финале «Лейкерс».

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