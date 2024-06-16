Дрэймонд Грин: «Уорриорз» 2017 года переиграли бы «Лейкерс» с Шаком и Коби в пяти играх

Форвард Дрэймонд Грин обсудил с пятикратным чемпионом НБА Дереком Фишером, как бы сложилась серия между «Голден Стэйт Уорриорз» сезона-2016/2017 с «Лос-Анджелес Лейкерс» времён легендарных Коби Брайанта и Шакила О`Нила.

«Я думаю, мы бы вас переиграли в пяти играх, что скажешь, Фиш (смеётся)?» — заявил Грин на собственном подкасте.

«В пяти? Серьёзно? Ты там точно ничего не выпил (смеётся)? Чемпионы против чемпионов — это была бы великая битва. Вообще всё зависит от правил, при которых мы бы играли. Если бы я мог защищаться против Стефа, как я это делал в 2001 году, то ему пришлось бы несладко», — ответил Фишер.

«Ладно, я не думаю, что при старых правилах мы бы вас переиграли. Но при новых — у вас не было бы шансов против нас», — подытожил Грин.

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