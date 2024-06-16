Аренас: Леброн, Бош и Уэйд изначально планировали перейти в «Нью-Йорк Никс»

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал о том, что «Большое трио» «Майами Хит» Леброн Джеймс, Крис Бош и Дуэйн Уэйд могли оказаться в «Нью-Йорк Никс», а не во Флориде.

«Изначально они собирались поехать вместе в Нью-Йорк. Но так как они никому об этом не сказали, владелец «Никс» Джеймс Долан совершил ошибку, подписав контракт с Амаре Стаудемайром.

Они не хотели играть с Амаре Стадемайром, потому что у них была своя «Большая тройка». И поскольку Нью-Йорк всё испортил, они позвонили владельцу «Майами Хит» Микки Эрисону и сказали: «Эй, Микки, вот что мы хотим сделать. Можешь это устроить?» И тогда всё случилось.

Если бы ты знал, что происходило тогда, ты бы понял, что «Нью-Йорк» упустил шанс из-за того, что предложил Майку Миллеру кучу денег, потому что знали, что он был тем, кто должен был отправиться вместе со звёздной троицей. «Майами» его перехватил. Удонис Хаслем отклонил изначальный вариант контракта, как только узнал об этом, и он согласился на снижение зарплаты и подписал контракт последним, чтобы все вместились. Все стороны действовали слаженно», — заявил Аренас на Gil`s Arena.

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