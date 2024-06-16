Отец Карри рассказал, как он помешал «Миннесоте» задрафтовать своего сына в 2009 году

Отец лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри Делл рассказал, что помешал клубу «Миннесота Тимбервулвз» задрафтовать своего сына на драфте-2009 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Во время драфта мне позвонили из «Миннесоты» и спросили о том, могут ли они задрафтовать Стефа. Я сказал им: «Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо». На другом конце линии был бывший помощник тренера «Тимбервулвз» Джей Би Бикерстафф. Они сказали: «Хорошо, мы не будем». Они сдержали своё слово. Потом «Тимбервулвз» взяли двух разыгрывающих подряд», — приводит слова Делла портал Larry Brown Sports.

Данный поступок Делл объяснил тем, что хотел, чтобы его сына задрафтовал клуб «Нью-Йорк Никс» под восьмым номером.