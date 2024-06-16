Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отец Карри рассказал, как он помешал «Миннесоте» задрафтовать своего сына в 2009 году

Отец Карри рассказал, как он помешал «Миннесоте» задрафтовать своего сына в 2009 году
Комментарии

Отец лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри Делл рассказал, что помешал клубу «Миннесота Тимбервулвз» задрафтовать своего сына на драфте-2009 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Во время драфта мне позвонили из «Миннесоты» и спросили о том, могут ли они задрафтовать Стефа. Я сказал им: «Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо». На другом конце линии был бывший помощник тренера «Тимбервулвз» Джей Би Бикерстафф. Они сказали: «Хорошо, мы не будем». Они сдержали своё слово. Потом «Тимбервулвз» взяли двух разыгрывающих подряд», — приводит слова Делла портал Larry Brown Sports.

Данный поступок Делл объяснил тем, что хотел, чтобы его сына задрафтовал клуб «Нью-Йорк Никс» под восьмым номером.

Материалы по теме
Дончич повторил достижение Карри и Маррея по результативности в половинах игр плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android