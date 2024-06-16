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Член Зала славы НБА: Дончич выглядит как водитель автобуса, но играет как Майкл Джордан

Член Зала славы НБА: Дончич выглядит как водитель автобуса, но играет как Майкл Джордан
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Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Боб Коузи высказался о финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостоном» и «Далласом».

«Сила «Далласа» заключается в Дончиче и Кайри. Однако в этой серии игр им противостоит лучший оборонительный дуэт лиги в лице Деррика Уайта и Джру Холидэя. Дончич, безусловно, талантливый игрок. Он выглядит как водитель автобуса, но играет как Майкл Джордан.

Однако у Уайта и Холидэя есть способность не позволять таким игрокам контролировать ход игры. Они не дадут Дончичу набрать 45 очков. Хоть таких талантливых игроков нельзя остановить, Уайт и Холидэй могут его нейтрализовать в какой-то степени. Это станет серьёзным препятствием на пути «Далласа» к победе в этой серии», — приводит слова Коузи портал NESN.

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