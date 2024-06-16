Руководство «Лейкерс» провело первое официальное собеседование с Джей Джей Редиком

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в лице исполнительного вице-президента и генерального менеджера Роба Пелинки и владелицы клуба Джини Басс провело первое официальное собеседование на должность главного тренера с экс-игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Редиком в минувшую субботу, 15 июня. Об этом сообщает портал Los Angeles Times.

Ранее сообщалось, что несколько баскетболистов не хотят играть под руководством Джей Джей Редика и что у «Лос-Анджелес Лейкерс» нет чёткого плана Б насчёт поиска нового тренера.

Напомним, руководство «Лейкерс» уволило главного тренера Дарвина Хэма, проработавшего в Калифорнии два сезона, при нём команда дошла до финала Западной конференции в прошлом розыгрыше плей-офф. После этого стали ходить слухи, что новым тренером станет именно Редик.