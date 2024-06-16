Скип Бэйлесс: «Маверикс» лучше «Селтикс». Они намного, намного сильнее «Бостона»

Известный телеведущий и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скип Бэйлесс заявил, что «Даллас Маверикс» лучше как команда, чем «Бостон Селтикс».

«Повторю это ещё раз — «Маверикс» лучше «Селтикс». Лука Дончич и Кайри Ирвинг, очевидно, являются двумя лучшими игроками на площадке в этой серии. «Маверикс» намного, намного сильнее «Бостона», особенно если они играют без Кристапса Порзингиса. «Даллас» сокрушает «Бостон» по очкам за игру», — приводит слова Бэйлесса портал NESN.

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты».