Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс: «Маверикс» лучше «Селтикс». Они намного, намного сильнее «Бостона»

Скип Бэйлесс: «Маверикс» лучше «Селтикс». Они намного, намного сильнее «Бостона»
Комментарии

Известный телеведущий и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скип Бэйлесс заявил, что «Даллас Маверикс» лучше как команда, чем «Бостон Селтикс».

«Повторю это ещё раз — «Маверикс» лучше «Селтикс». Лука Дончич и Кайри Ирвинг, очевидно, являются двумя лучшими игроками на площадке в этой серии. «Маверикс» намного, намного сильнее «Бостона», особенно если они играют без Кристапса Порзингиса. «Даллас» сокрушает «Бостон» по очкам за игру», — приводит слова Бэйлесса портал NESN.

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты».

Материалы по теме
«Это уже история». Скип Бэйлесс поддел Леброна Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android