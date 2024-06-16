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Джо Маззулла прояснил статус Кристапса Порзингиса перед пятой игрой с «Далласом»

Джо Маззулла прояснил статус Кристапса Порзингиса перед пятой игрой с «Далласом»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прояснил статус бигмена команды Кристапса Порзингиса перед пятой игрой с «Даллас Маверикс» в рамках финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кристапс старается делать всё возможное, чтобы принять участие в следующей игре», — сказал Джо журналистам на пресс-конференции.

Напомним, у Кристапса диагностировали разрыв медиального ретинакулюма, что привело к вывиху сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты».

Ранее известный телеведущий и обозреватель НБА Скип Бэйлесс заявил, что «Даллас Маверикс» лучше как команда, чем «Бостон Селтикс».

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