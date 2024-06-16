Джейлен Браун: сейчас нетрудно заставить всех в раздевалке сплотиться

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о настрое команды перед пятой игрой с «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы близки к завершению того, к чему стремились в начале сезона. Сейчас нетрудно заставить всех в раздевалке сплотиться и работать, как одно целое. Просто нужно напомнить, что мы делаем это вместе и играем так, словно от этого зависят наши жизни», — сказал Браун журналистам на пресс-конференции.

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» состоится 18 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени. На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут «кельты».