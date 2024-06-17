Пистиолис рассказал, что изменил в ЦСКА, когда возглавил команду

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис ответил на вопрос, что сделал первым делом, когда возглавил команду за неделю до старта плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Первое, что хотел поправить в команде — это настрой игроков. Это напрямую влияет на, например, защиту. Успешная оборона — это результат вашего настроя, когда вы не хотите проигрывать, что бы ни случилось, когда у вас есть гордость.

Когда какой-то игрок набирает много очков против вас, вы должны реагировать на это. Оборона — сложный элемент, во многом она является отражением ментальности вашей команды», — сказал Пистиолис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Под руководством Пистиолиса армейцы в сериях до четырех побед обыграли «Енисей», «Зенит» и УНИКС и вернули чемпионский титул спустя три года.

Читайте интервью главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса на «Чемпионате».